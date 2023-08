Dorival chega a 17 classificações seguidas em mata-mata

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), no Morumbi e avançou para a grande final da Copa do Brasil. Mais do que a classificação, o técnico Dorival Júnior conseguiu uma façanha e tanto. Afinal, o treinador avançou nos últimos 17 duelos de mata-mata que disputou.

Além de levar a equipe da terceira fase da Copa do Brasil até a decisão, o comandante tricolor também classificou seu time para as quartas de final da Sul-Americana. Contudo, o desempenho do treinador já vem sendo de sucesso em seus últimos três trabalhos.

Afinal, quando estava no Athletico Paranaense, ele ajudou o Furacão a conquistar o Campeonato Paranaense, avançando nas fases eliminatórias. Quando esteve no Ceará, de março a junho de 2022, o técnico disputou apenas um mata-mata, válido pela Copa do Brasil, contra o Tombense. O time cearense dominou as partidas de ida e volta e venceu com um placar de 4 a 0 no agregado.

De junho a novembro de 2022, Dorival Júnior assumiu o Flamengo e teve sua maior sequência de vitórias em mata-matas em um único clube. Afinal, na Copa do Brasil, superou o Atlético-MG nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas, o São Paulo na semi e, por fim, levou o troféu para casa ao bater o Corinthians nos pênaltis, por 6 a 5.

Já na Libertadores, o Flamengo comandado pelo treinador também foi superior aos adversários. Afinal, derrotou Tolima, Corinthians, Vélez Sarsfield e novamente o Athletico-PR para sagrar-se campeão do torneio pela terceira vez.

Dorival quer título no São Paulo

Agora, Dorival sonha em manter a sequência para enfim conquistar um título com o São Paulo. E o destino decidiu colocar o treinador frente a frente com seu ex-clube, o Flamengo, no qual venceu a Copa do Brasil no ano passado.

