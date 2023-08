Lucas Pires celebra estreia com vitória e projeta encontro com o Barça

A caminhada de Lucas Pires com a camisa do Cádiz começou muito bem. Emprestado pelo Santos ao clube espanhol, ele fez, então, sua estreia oficial na última segunda-feira, quando sua equipe superou o Alavés por 1 a 0.

O brasileiro, que tem sua primeira experiência por um clube internacional na carreira, entrou no decorrer do segundo tempo e contribuiu para a conquista dos três pontos logo na rodada de abertura de La Liga.

“Fiquei muito feliz com minha primeira partida oficial pelo Cádiz. Afinal, era um sonho jogar na Europa e estou realizando nesta temporada. Importante começar um campeonato como a La Liga vencendo dentro de casa. Mostra, principalmente, que temos um elenco equilibrado e que vamos fazer uma grande temporada”, afirmou.

Após a estreia vitoriosa, Lucas agora terá, logo neste início de Campeonato Espanhol, o seu primeiro grande duelo na Espanha. O Cádiz visita o Barcelona, atual campeão espanhol, neste domingo, às 14h30 (de Brasília). Um duelo que, portanto, terá um significado especial para o lateral.

“O Barcelona é um gigante do futebol mundial. Será um jogo duro contra um dos favoritos ao título. É o atual campeão, um elenco recheado de grandes jogadores. Vai ser um jogo diferente, uma experiência importante neste início de trajetória minha aqui no Cádiz. Vamos trabalhar forte para fazer mais um grande jogo e sair de lá com um resultado positivo”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.