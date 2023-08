Rômulo Mendonça vive noite ‘zoeiro’ em jogo do Fla e brinca com Larissa Manoela

O narrador esportivo Rômulo Mendonça subiu o tom da “zoeira sem limites” durante o jogo entre Flamengo e Grêmio, na noite dessa quarta-feira (16), no Maracanã, em partida válida pela Copa do Brasil. Ele foi a voz da partida na Amazon Prime, uma das detentoras da competição, e sobrou brincadeiras para o Flamengo e até para a atriz Larissa Manoela.

O locutor, por exemplo, iniciou a transmissão zoando a situação do Flamengo e cantou a música “Entre Tapas e Beijos”, de Leonardo. Afinal, a ideia dele era falar sobre a troca de socos de Gerson e Varela. Vale lembrar que dias antes o preparador físico do Rubro-Negro bateu no atacante Pedro.

“Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. O “coisa ruim” que se ama, até mesmo no Maraca, provoca loucuras”, brincou o narrador com a improvisação no final.

Rômulo Mendonça zoa Larissa Manoela

No entanto, ele não parou nas brigas do Flamengo. O narrador esportivo, ao revelar público e renda do jogo entre Flamengo e Grêmio, disparou.

“Essa renda vai toda destinada para Larissa Manoela. A informação que te dou aqui, espero que vocês acreditem na minha credibilidade jornalística”, concluiu.

Vale ressaltar que recentemente Larissa Manoela revelou problemas de assédio e financeiros com os próprios pais.

Contudo, o Flamengo venceu o Grêmio, por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira (16). O Rubro-Negro vai enfrentar o São Paulo, na grande final da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.