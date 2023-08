Botafogo chega a 50 jogos na temporada. Veja algumas curiosidades

Com mau início e um segundo semestre fantástico até aqui, o Botafogo chega a 50 jogos na temporada satisfeito e otimista. Ninguém mais se importa que a campanha do Carioca foi ruim, quando o clube domina o Brasileirão e pode ter dois títulos. Entre as estatísticas, o jogador que mais atuou, aliás, é Tchê Tchê, com 45 partidas. Mas quem esteve em campo por mais tempo foi o zagueiro Victor Cuesta, com 3.660 minutos.

Há mais curiosidades interessantes sobre a temporada histórica do Glorioso em seu primeiro ano completo como SAF. Veja abaixo detalhes como a média de gols e quantos jogos o time pode fazer até o fim de novembro:

Desmembramento dos 50 jogos:

19 jogos pelo Brasileirão

15 jogo pelo Estadual

10 jogos pela Sul-Americana

6 jogos na Copa do Brasil

Caso chegue à final da Sul-Americana, o Botafogo terminará com 75 partidas. O próximo rival na competição é o Defensa Y Justicia, da Argentina, pelas quartas de final. O primeiro duelo será no Niton Santos, na próxima quarta, e a volta ocorre no dia 30.

Outros times, como Palmeiras (recordista com 67, em agosto), Flamengo e Fortaleza têm mais jogos disputados que o Alvinegro em 2023.

“Nossa estrada ainda é longa, mas não tem como não sentir orgulho desta campanha histórica do primeiro turno do Brasileirão, e agradecer a todos que contribuíram para atingirmos este recorde! Motivação e confiança de que estamos percorrendo o bom caminho, sempre com muito comprometimento, respeito, profissionalismo e trabalho em equipe! Obrigado John, Comissão Técnica, Atletas, Staff, Corporativo e essa nossa torcida gigantesca!” publicou, nesta semana, o diretor André Mazzuco.

Número de gols do Botafogo em 2023:

88 gols, sendo 35 apenas no Brasileirão (45% do total)

Média de 1.8 gol por jogo

Artilheiro: Tiquinho, com 25 gols

Quantos jogadores foram utilizados?

O Botafogo utilizou 48 atletas, mas 14 estiveram em campo somente em até três partidas. Afinal, no começo do Estadual havia um time de reservas, mesclado com o sub-20. Vários deles, aliás, já foram emprestados ao longo da temporada.

Tchê Tchê – 45 jogos

Lucas Perri – 44 jogos

Marlon Freitas – 43 jogos

Victor Cuesta – 42 jogos

Adryelson – 41 jogos

Curiosamente, porém, o artiheiro Tiquinho é apenas o sétimo, com 38 jogos. Neste instante, o camisa 9 se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e deve estar recuperado em cerca de três semanas.

No elenco, há reforços que ainda nem estrearam. São os casos do lateral-direito Mateo Ponte e dos atacantes Valentín Adamo e Diego Costa. O último a chegar deve ser o zagueiro Bastos, que, por sinal, por ser angolano, ainda não tem o visto.

