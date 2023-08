Fábio renova contrato com o Fluminense por mais dois anos

O paredão fica. Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato do goleiro Fábio. O camisa 1 tricolor tinha vínculo até o fim da atual temporada, em dezembro de 2023, mas aceitou estender o acordo por mais dois anos, até o fim de 2025.

As conversas aconteciam desde o mês passado para um acordo. Presidente do Fluminense, Mario Bittencourt negociava com representantes do goleiro. O Cruzeiro, antigo clube de Fábio, também tinha interesse no atleta e sonhava com seu retorno para a próxima temporada.

“Sentimento de gratidão. Deus me proporcionou momentos maravilhosos desde a minha chegada, de acolhimento. Fico muito feliz e espero corresponder dentro de campo, fazendo o melhor possível junto aos meus companheiros, em busca dos nossos objetivos. Com certeza, com o apoio do nosso torcedor, grandes coisas virão”, disse Fábio.

O desejo de renovar com o goleiro passou muito também pelo técnico Fernando Diniz. Em entrevista coletiva recentemente, o comandante tricolor falou publicamente sobre a vontade de que ele estendesse o vínculo.

Fábio chegou ao Fluminense no início do ano passado e tem, até o momento, 105 partidas disputadas. Ele conquistou os títulos cariocas de 2022 e 2023.

