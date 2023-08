 Dudu jogou apenas duas das últimas sete partidas do Palmeiras

O torcedor do Palmeiras se acostumou ver Dudu dentro de campo. Contudo, o jogador vem sendo desfalque constante nos últimos jogos do Verdão. Na partida contra o Cruzeiro, na segunda-feira (14), no Allianz Parque, o atacante sequer foi relacionado e vem sendo preparado para o jogo da Libertadores.

Dudu ainda não está 100% recuperado de uma lesão na panturrilha direita. Ele atuou no sacrifício no confronto diante do Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores. Contudo, seu esforço fez com que sua contusão se agravasse um pouco mais. A expectativa é a de que ele consiga atuar novamente contra o Deportivo Pereira, na Colômbia, pelas quartas de final da Libertadores.

Aliás, o atacante caiu de rendimento desde a eliminação na Copa do Brasil, para o São Paulo. Dudu jogou apenas duas das sete partidas do Palmeiras. Isso significa que ele ficou fora de 72% dos jogos da equipe neste período. Só atuou contra o Atlético-MG por conta da importância do duelo, e no sacrifício.

Dudu não é mais garoto, mas, apesar de seus 31 anos, segue como uma peça fundamental para o time de Abel Ferreira. Ele foi desfalque em apenas dez das 50 partidas que o Palmeiras realizou em 2023. Sem o ídolo, o aproveitamento do Verdão na temporada caiu de 66% para 50%. Foram quatro vitórias, três empates e três derrotas nos dez compromissos que o atleta não entrou em campo

Contudo, apesar da importância de Dudu, ele deve ser novamente desfalque no próximo compromisso do clube. O Palmeiras encara o Cuiabá neste sábado (19), na Arena Pantanal, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

