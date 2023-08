Fabrício Bruno vê Flamengo mais forte após turbulências

Titular durante toda a partida contra o Grêmio pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, Fabrício Bruno teve uma grande atuação contra o time gaúcho. Após a partida no Maracanã, o camisa 15 ressaltou a importância da exibição do Flamengo para superar as turbulências que o time carioca sofreu nas últimas semanas.

“Quando você passa por essas turbulências, você acaba saindo mais forte. Porém, não adianta nada eu vir falar aqui e chegar lá em Curitiba e não fazer um grande jogo. Então, para a gente ter essa consolidação no trabalho, a gente tem que ir lá e buscar fazer um grande jogo e buscar os três pontos”, disse Fabrício Bruno na zona mista do Maracanã.

“É ter paciência, colocar as coisas em dia, acalmar um pouco. O Flamengo é um clube que tem de sempre vencer. Quando há um deslize, vira um furação. Não podemos deixar as coisas de fora entrarem para não atrapalhar o nosso ambiente”, completou o zagueiro.

Com a missão de parar o craque uruguaio Suárez, Fabrício Bruno teve uma atuação contundente na quarta-feira. Assim, segundo o “FootStats”, o zagueiro rubro-negro foi o líder de cortes contra o Grêmio, com nove no total. Também foi destaque com a bola no pé, líder em viradas de jogo (4) e o segundo em lançamentos (12). Além disso, se tornou o segundo jogador com mais passes certos na competição, com 364 no total, atrás de Rafinha, do São Paulo (474).

Fabrício Bruno não aborda o “caso Gerson e Varela”

Único jogador do Flamengo que passou na zona mista após a vitória no Maracanã, que garantiu a vaga à final da Copa do Brasil, Fabrício Bruno preferiu não abordar a confusão entre Gerson e Varela. Além disso, o defensor afirmou que o ambiente do time é tranquilo.