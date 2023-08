Com restrições, Neymar e Bruna Biancardi terão de se adaptar à nova realidade

O craque Neymar está de clube novo. Ele vai atuar nos próximos anos pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, opção feita para ganhar salário astronômico. Contudo, algumas adaptações em sua vida terão de ser feitas, inclusive, envolvendo a namorada, Bruna Biancardi.

Afinal a principal mudança é que Bruna e Neymar deverão seguir as regras do Ramadã, período considerado sagrado, que tem jejum de 10 de março a 8 a abril de 2024. A proibição, entretanto, é de comer em público em respeito às tradições.

Além disso, em alguns locais públicos na Arábia Saudita, somente homens podem permanecer. Em outros, no entanto, são liberados para famílias que incluem mulheres que não estão acompanhadas. Essa regra é válida também para estrangeiros.

O jogador brasileiro, no entanto, terá regalias. Entre elas, poder viver com Bruna Biancardi mesmo não sendo casados. Isso não é permitido no país do Oriente Médio. Neymar e Bruna vão viver em áreas cosmopolitas, onde condomínios e hotéis permitem festas e consumo de bebidas alcoólicas.

Bruna está grávida de Neymar e juntos eles terão Mavie. Ela será a segunda filha de Neymar que já é pai de Davi Lucca.

Companheira de Neymar se despede de Paris

Em seu Instagram, afinal, Bruna Biancardi divulgou a sua despedida de Paris. Com a mudança de Neymar para a Arábia Saudita, a namorada do jogador vai acompanhar e, inclusive, disse que corre para terminar o enxoval de Mavie para se mudar para o novo país.

“A gente foi no shopping e estamos num café agora, talvez o nosso último cafezinho francês”, contou Bruna.

