Alvo recente do Vasco, Robert Rojas tem destino definido

Nome que foi ligado a uma possível transferência para o Vasco, o zagueiro paraguaio Robert Rojas não deve permanecer no River Plate onde, depois de perder espaço, deve ter como próximo clube o Tigre.

Segundo informações da imprensa argentina como o TyC Sports, verbalmente, está tudo acertado para o defensor de 27 anos de idade rumar ao clube de La Victoria em caráter de empréstimo. A tendência é de que, nos próximos dias, Rojas realize os exames médicos para a efetiva assinatura documental.

A duração do vínculo deve ser fixada com um ano de validade, tendo cláusula com valor de compra pré-fixada e a possibilidade do Millonario requisitar o seu retorno ao término do vínculo atualmente combinado.

Existiu a real possibilidade, além do Vasco, do zagueiro guaraní ser adquirido em caráter definitivo pelo Vélez Sarsfield. Porém, assim como ocorreu nas conversas com o clube brasileiro, a negociação ‘travou’ em sua reta final e o Tigre conseguiu capitalizar a oportunidade.

Processo de reformulação

O River parece promover uma verdadeira reformulação no seu plantel onde não foram apenas as chegadas de nomes como Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio e Manuel Lanzini (bem como a iminente saída de Robert Rojas) que alteraram a lista de opções do técnico Martín Demichelis.

Com o calendário no segundo semestre de 2023 mais ‘folgado’ após as quedas na Copa Argentina e Libertadores, a representação de Buenos Aires tem dois meio-campistas que estão de saída. São os casos de José Paradela (acerto verbal também com o Tigre) e Elías Gómez, anunciado como reforço do Vélez Sarsfield.

