A classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil teve uma cena que chamou a atenção. Ao marcar em cobrança de pênalti, na etapa final, Arrascaeta correu em direção ao banco de reservas para comemorar com todos do elenco. O comentarista Walter Casagrande Júnior, do UOL, considerou ‘forçada’ a interação entre elenco e Jorge Sampaoli.

“Não vai ter um gol de pênalti e uma comemoração forçada e tudo acabou, gente. Isso aí foi uma coisa para a imagem de fora, foi para mostrar para fora, para tentar diminuir os comentários e as críticas da imprensa ou da própria torcida em relação ao péssimo relacionamento que tem no Flamengo”, afirmou Casagrande, em sua participação no UOL Esporte.

LEIA MAIS: São Paulo e Flamengo decidem a Copa do Brasil: datas e onde assistir à final

A cena aconteceu após os dias conturbados no Ninho do Urubu — que teve até troca de agressões entre o lateral-direito Varela e o meio-campista Gerson na última terça-feira (15). No fim do mês passado, Pedro já havia sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, que já deixou a comissão técnica de Jorge Sampaoli.

Queda na Libertadores acentuou problemas internos

O treinador também tem o seu nome atrelado à crise. Há relatos de uma relação fria e distante do elenco. O eco de instatisfação com o trabalho veio à tona após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Olimpia, no Paraguai. De lá para cá, Sampaoli convive com questionamentos internos e externos.

“Não é esse gol de pênalti, não é essa vitória contra o Grêmio por 1 a 0, jogando mal, que tudo acabou. Antes disso aqui, tomou de três do Cuiabá. No meio da semana passada, tomou de três do Olimpia, fora esse boxe (briga entre Gerson e Varela) que teve. O 1 a 0 contra o Grêmio mudou tudo? Não é verdade, é uma coisa forçada”, completou.

A vitória contra o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, colocou o Flamengo novamente na decisão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vai encarar o São Paulo, em jogos programados para o dia 17 (ida) e 24 (volta) de setembro. A ordem dos mandos de campo, porém, ainda não foi definida. A CBF irá divulgar as informações do sorteio.

