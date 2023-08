Filipe Luís alerta para a perda da força do elenco do Flamengo

Um dos jogadores mais experientes e líderes do Flamengo, Filipe Luís deu uma declaração importante após a classificação à final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo ressaltou a qualidade do elenco rubro-negro, mas afirmou que o grupo perdeu a força nesta temporada. Segundo Filipe, é importante o retorno da união no elenco para o Flamengo buscar novos títulos.

“Significa o seguinte: esse grupo é bom. Esse grupo tem uma força que já demonstrou em outras vezes. É um grupo muito forte, e neste ano perdemos a força do grupo. Nós mesmos conversamos no vestiário que temos de voltar. A grande força desse time é o elenco que tem. Muitas vezes quem vai ganhar o jogo não são os 11 que vão começar, vão ser os caras que vão jogar cinco minutos no fim do jogo, vai ser o cara que entrar no último minuto para bater o pênalti”, disse Filipe Luís.

“Temos que voltar a ter a força do grupo, essa união que o grupo precisa ter para conquistar. E aí sim vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento, está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida pro nosso lado”, completou o lateral.

“Jogo político”

Mas, como definir a vitória sobre o Grêmio? Filipe Luís foi direto e respondeu que foi um “jogo político”. Vale destacar que nas últimas semanas o elenco rubro-negro conviveu com crises envolvendo jogadores do elenco e membros da comissão técnica.

“Importantíssimo (o resultado). É muito difícil jogar no Flamengo, quem vem para cá não sabe a dificuldade que é fazer história neste clube. É muito difícil. Então cada vitória que se consegue tem de ser valorizada. Aqui é muito difícil se de ter estabilidade. A pressão é muito grande no externo, muitas coisas acontecem, e obviamente afeta lá dentro”, disse Filipe Luís.

“Hoje o time fez um jogo sólido, digamos assim um jogo político. Controlamos bem o resultado e conseguimos fazer o gol. Não foi nosso melhor jogo, mas também não é nossa melhor fase. Assim, penso que só tem um caminho: o do trabalho. Trabalhar com muita humildade, não falar nada, obedecer tudo que tiver que obedecer para poder fazer o Flamengo voltar a ser Flamengo”, complementou.

