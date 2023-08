Diniz faz a sua primeira convocação na Seleção nesta sexta-feira

O técnico Fernando Diniz fará sua primeira convocação na Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (18), para dois amistosos das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores escolhidos pelo treinador do Fluminense disputarão as partidas contra a Bolívia, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro, e contra o Peru, no dia 12, em Lima.

Onde assistir

A convocação de Fernando Diniz, que chegará na sede da CBF, no Rio de Janeiro, será transmitida pela CBF TV e pelo SporTV. Posteriormente ao anúncio, o treinador participará de uma coletiva de imprensa.

Partida contra a Bolívia marcará estreias de Diniz e outros jogadores

A partida contra a Bolívia, no entanto, marcará a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. O confronto será no Estádio do Mangueirão, que poderá receber 50 mil torcedores até. Aliás, a última partida da Canarinho no estádio foi em 2012.Na ocasião, com gols de Lucas Moura e Neymar, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 pelo Superclássico das Américas.

O confronto diante da Bolívia também marcará a estreia de Fernando Diniz na Canarinho. O treinador de 49 anos aceitou o convite da CBF para dirigir a Seleção interinamente até a chegada de Carlo Ancelloti. Afinal, o treinador italiano tem um acordo com a confederação brasileira para assumir a equipe a partir do meio do ano que vem.