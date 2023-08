Everson surpreende-se com Felipão: ‘Trabalhar com ele é surreal’

O técnico Luiz Felipe Scolari está prestigiado com os jogadores. Afinal, Felipão chegou ao Atlético para substituir Eduardo Coudet, que viveu alguns problemas com o elenco, e já tem o rótulo de “paizão”.

O goleiro Everson, inicialmente, garantiu que a maneira que Felipão trata os atletas é algo muito diferente do que ele já viveu.

“O professor Felipão foi o último técnico campeão mundial com a Seleção, seu o currículo é sem comentários. Trabalhar com ele no dia a dia, com este jeito paizão de nos abraçar é algo surreal, pela história que tem e a pessoa que é. Não só comigo, mas também com os outros goleiros e jogadores”, disse o arqueiro em entrevista à Rádio Itatiaia.

Ao chegar em Belo Horizonte, Felipão, entretanto, viveu um período bastante complicado e ficou nove jogos sem uma vitória. Everson explicou, contudo, que o grupo trabalhou pelo treinador.

“A gente precisava voltar a vencer por nós e principalmente por ele, que veio acreditando no projeto. Saiu de uma situação cômoda, como diretor, para vir aqui se expor e nos ajudar. No dia a dia é um cara sem palavras. É extremamente respeitado e que entende muito de futebol”, concluiu.

Afinal, o Atlético com Felipão voltou a vencer sobre o São Paulo, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe teve novo triunfo na última rodada, sobre o Bahia, com duelo no Mineirão. Até agora, foram 12 partidas, com duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.