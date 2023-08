Brasileiro marca em vitória do Al-Ahli, líder do Campeonato Saudita

Com boa atuação do brasileiro Ibañez, o Al-Ahli venceu o Al Khaleej por 3 a 1, nesta quinta-feira (17) e assumiu a liderança isolada do Campeonato Saudita. O zagueiro contratado junto a Roma nesta janela de transferências balançou a rede logo aos nove minutos e abriu o caminho para a vitória fora de casa. Além disso, o atacante Mahrez, outro grande reforço, e Sumaihan Al-Nabet completaram o placar. Por outro lado, Ibrahim Hamzi anotou o gol de honra dos donos da casa.

Dessa maneira, o Al-Ahli chegou aos seis pontos no Campeonato Saudita e segue com 100% de aproveitamento. No entanto, a equipe ainda pode ser ultrapassada no decorrer desta segunda rodada no saldo de gols.

Em contrapartida, o Al Khaleej conheceu a segunda derrota na competição, segue zerado, e é o lanterna do Campeonato Saudita.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Saudita

Quinta-feira (17/08):

Dhamk 2×2 Al-Riyadh

Al Khaleej 1×2 Al-Ahli

Sexta-feira (18/08):

Al-Akhdoud x Al-Fateh – 12h

Al-Wehda x Al-Shabab – 15h

Al-Hazm x Al-Ettifaq – 15h

Al-Nassr x Al Taawon – 15h

Sábado (19/08):

Abha x Al-Raed – 12h

Al-Hilal x Al Feiha – 15h

Al-Ittihad x Al Taee – 15h

