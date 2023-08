Rizek detona regra após pênalti marcado para o Flamengo: ‘Gênios da raça’

O pênalti marcado para o Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, dividiu opiniões. Para o apresentador do sportv, André Rizek, a regra de toque de mão na área tem sido problemática. O jornalista afirmou que ‘quem fez a regra não sabe nada de futebol’.

“Os gênios que fizeram essa regra do pênalti vão argumentar que o jogador do Fla está com o braço colado ao corpo e o do Grêmio, ontem, “ampliou seu espaço corporal”. Beleza. Tentem saltar para marcar alguém sem abrir os braços, gênios da raça. Quem fez essa regra não sabe NADA”, escreveu na sua conta no Twitter.

LEIA MAIS: São Paulo e Flamengo decidem a Copa do Brasil: datas e onde assistir à final

Os gênios que fizeram essa regra do pênalti vão argumentar que o jogador do Fla está com o braço colado ao corpo e o do Grêmio, ontem, “ampliou seu espaço corporal”. Beleza. Tentem saltar para marcar alguém sem abrir os braços, gênios da raça. Quem fez essa regra não sabe NADA. https://t.co/sq64hwRyki — André Rizek (@andrizek) August 17, 2023



Na mesma postagem de André Rikek, inclusive, um outro lance de bola na mão ganhou uma interpretação diferente em 2023. O duelo também entre Flamengo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A bola bate na mão do zagueiro rubro-negro Fabricio Bruno dentro da área. O árbitro, porém, mandou o lance seguir.

Nesta quarta-feira, o pênalti para o Flamengo foi marcado após a bola bater na mão do zagueiro Rodrigo Ely, após o cabeceio de Léo Pereira. O VAR indicou a revisão ao árbitro Bráulio Silva Machado. Ele marcou a penalidade, Arrascaeta cobrou e selou a classificação dos cariocas.

O que diz a regra sobre o toque de mão na área?

A International Football Association Board (IFAB) determina da seguinte forma o critério para lances de bola na mão ou no braço.

“Considera-se que um jogador tornou seu corpo anormalmente maior quando a posição de sua mão/braço não é uma consequência ou justificável pelo movimento corporal do jogador para aquela situação específica. Por ter sua mão/braço nessa posição, o jogador corre o risco de sua mão/braço ser atingido pela bola e ser penalizado”.

A recomendação de julho de 2021, portanto, diz que será infração toda vez que a mão ou o braço expandir a área do corpo de forma não natural.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.