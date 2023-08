Al-Qaisumah, da Arábia Saudita, anuncia reforço brasileiro

O brasileiro Jefferson acertou a sua transferência para o Al-Qaisumah, da Arábia Saudita. O volante se destacou pelo Amora, de Portugal, e chega para a segunda passagem no futebol saudita. Na temporada 2021/2022, o volante defendeu o Al Jabalain. Após ser apresentado oficialmente, o novo camisa 6 do clube comentou sobre a nova oportunidade na carreira.

“Fiquei muito feliz quando surgiu o interesse da equipe, eu aceitei de imediato e estou muito bem aqui. O clube tem um projeto legal e, querendo ou não, os olhos do mundo estão voltados para o futebol da Arábia Saudita e isso é muito importante para todos nós. Eu já tinha atuado aqui e sabia que eles estavam com um projeto que agora está crescendo cada vez mais e, por isso, fico muito feliz com mais essa oportunidade”, disse.

No futebol brasileiro, Jefferson defendeu apenas o Iporá, de Goiás. Contudo, a maioria de sua trajetória aconteceu na Europa, principalmente em Portugal. Além de atuar como volante, o atleta também demonstrou sua versatilidade ao jogar como zagueiro.

Al-Nassr x Al-Taawon: escalações e onde assistir

Estreia pelo Al-Qaisumah

Além disso, Jefferson já fez a sua estreia com a camisa do Al-Qaisumah, na partida de abertura da segunda divisão, contra o Al-Najma. O duelo terminou empatado por 0 a 0. Dessa maneira, o brasileiro avaliou a sua estreia e projetou a temporada.

“Foi um bom jogo, me senti muito bem. O futebol aqui é bem rápido e bastante físico, isso me favorece, pois na Europa o ritmo de jogo parece um pouco. Claro que sempre temos que evoluir e o pensamento é esse. A nossa expectativa é de poder estar entre os primeiros e conquistar uma vaga de acesso para a primeira divisão. É apenas o início da temporada, mas temos que pensar grande”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.