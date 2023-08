Novo 10, Payet posa com estátua de Dinamite e faz tour em São Januário

Após assinar o contrato e ser anunciado como jogador do Vasco, nesta manhã, Dimitri Payet esteve em São Januário e ganhou um tour do histórico estádio. Além disso, posou no campo em frente à estátua de Roberto Dinamite, eterno camisa 10 e que faleceu em janeiro deste ano.

A post shared by Vasco (@vascodagama)

O francês, aliás, vai herdar o número, que estava sem dono desde a saída de Nenê, em abril. Ele é a principal esperança do Vasco para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. E é, também, o novo reforço nesta janela de meio de temporada.

Payet voltará à Colina nesta manhã para ser apresentado, às 11h, e participar de sua primeira entrevista coletiva. O evento vai ocorrer no saão de Beneméridos do estádio, uma honraria que nenhum outro novo jogador teve nesta temporada.

A post shared by Vasco (@vascodagama)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.