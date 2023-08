Justiça aceita recurso e Vasco x Atlético volta para o Maracanã

A Justiça aceitou o recurso do Vasco para enfrentar o Atlético-MG no Maracanã, neste domingo (20), pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino entrou com um mandado de segurança após Flamengo e Fluminense derrubarem a liminar que garantia o jogo no estádio, nesta quarta-feira (16). Entretanto, nesta quinta, o relator Nagib Salbi Filho proferiu decisão favorável ao clube de São Januário, o que confirma o duelo para o Maraca, às 11h.

O imbróglio tomou forma ao longo da semana que antecede a partida. O Vasco, na tentativa de atuar em casa na véspera de seu aniversário de 125 anos, entrou com uma ação para atuar no Maracanã. Embora a liminar tenha favorecido o clube, a dupla Fla-Flu entrou com um recurso, alegando que a realização do jogo poderia desgastar o gramado. Nesta quarta, a 43ª Vara Cível revogou o direito do Vasco, mas isto acabou revertido nesta quinta.

“O Maracanã é muito mais que propriedade pública, no caso cedida, temporariamente, a dois grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos brasileiros, aficionados ou não do futebol. Está no imaginário social, assim como Wembley, Centenário e outros estádios que transcendem o simples aspecto futebolístico”, diz um trecho da decisão.

A definição vem logo após muitas reclamações do Vasco, que chamou de ‘apartheid’ a decisão que impedia o clube de atuar no Maracanã, mesmo num dia em que não há outros jogos. O Fluminense joga no local no sábado, enquanto o Fla só atua no Maraca na próxima semana.

Recurso do Vasco sugeria até mudança de horário

O recurso que o Vasco apresentou, nesta quinta, para atuar no Maracanã contra o Atlético-MG, sugeria até mesmo uma mudança de horário do jogo. O jogo sairia das 11h para as 18h30, aumentando assim o intervalo entre este jogo e o anterior: Fluminense x América-MG, sábado à noite.

O motivo seria derrubar uma das alegações do Flu, que se mostrou contrário à realização do jogo do Vasco no estádio.

