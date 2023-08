Werder Bremen x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

O Campeonato Alemão está de volta. Nesta sexta-feira (18), o atual campeão Bayern de Munique visita o Werder Bremem às 15h30, no Weserstadion, na partida de abertura da primeira rodada da Bundesliga.

Dessa maneira, o Bayern inicia sua campanha na liga alemã com a expectativa de se recuperar da derrota por 3 a 0 na Supercopa da Alemanha, ocorrida no último sábado (12), contra o RB Leipzig, onde Harry Kane fez sua estreia pelo clube. Ao mesmo tempo, o clube vai em busca do 12° título nacional consecutivo. Além disso, o retrospecto dos bávaros contra o Werder é muito positivo. O clube de Munique venceu as últimas 14 visitas a Bremen.

No entanto, para o duelo desta sexta-feira, o Bayern de Munique segue com os desfalques de Raphael Guerreiro e Manuel Neuer, lesionados. Mas, os atuais campeões terão a estreia de Harry Kane na Bundesliga. Assim, o atacante inglês é o principal nome da posição e chega com expectativa de ser artilheiro da competição.

Por outro lado, o Werder Bremem quer fazer uma campanha mais consistente e sem dificuldades no Campeonato Alemão. Na última temporada, o clube foi o pior time como mandantes na Bundesliga, e lutou contra o rebaixamento até o final do torneio. Assim, diante dos atuais campeões, o grande objetivo é evitar uma derrota logo na estreia.

Werder Bremem x Bayern de Munique

1ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 18/08/2023, às 15h30 (de Brasília)

Local: Weserstadion, em Bremen (ALE)

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch; Fullkrug. Técnico: Ole Werner.

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Onde assistir: OneFootball

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (18/08):

Werder Bremen x Bayern de Munique – 15h

Sábado (19/08):

Wolfsburg x Heidenheim – 10h

Hoffenheim x Freiburg – 10h30

Augsburg x Mönchengladbach – 10h30

Stuttgart x Bochum – 10h30

Leverkusen x RB Leipzig – 10h30

Borussia Dortmund x Colônia – 13h30

Domingo (20/08):

Union Berlin x Mainz 05 – 10h30

Eintracht Frankfurt x Darmstadt – 12h30

