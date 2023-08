Gerson sela a paz com Varela: ‘Sairemos melhores de tudo isso’

Aparentemente, o ‘entrevero’ entre Gerson e Varela, como o próprio Flamengo definiu, já é coisa do passado. Após trocar socos com o uruguaio, no treino da última terça-feira (15), o ‘Coringa’ divulgou uma mensagem em suas redes sociais, nas quais sela a paz com o lateral e garante ter colocado um ponto final no assunto.

Gerson afirmou que já se entendeu com o colega, ainda na manhã do dia da semifinal, desejando ainda melhoras ao uruguaio. O lateral jogou diante do Grêmio, assim como o meio-campista, mas se machucou ainda no primeiro tempo. Embora tenha atuado com o nariz quebrado, por conta da agressão sofrida, o problema foi diferente: Varela torceu o joelho direito no fim do primeiro tempo.

“Amigo e companheiro de trabalho, @guille_varela4, como conversamos e nos entendemos ontem (quarta) pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo: pelo Flamengo!”, escreveu Gerson, que obteve uma resposta de Varela pelo Instagram:

“Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam. Agora, é recuperar e voltar melhor. Vamos com tudo”.

