Hugo Mallo tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Inter

O reforço Hugo Mallo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (17). Dessa maneira, o lateral-direito de 32 anos está liberado para fazer sua estreia pelo Internacional. No entanto, o jogador precisa estar em totais condições físicas para ser relacionado pelo técnico Eduardo Coudet para o jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado (19), no Beira-Rio. Ou seja, a expectativa é que ele comece a partida no banco de reservas.

Além disso, a diretoria do Inter trabalha nos bastidores para inscrever Hugo Mallo na LIbertadores até a noite desta sexta-feira (18). A ideia do Colorado é que o espanhol faça parte da delegação que viaja a La Paz para o jogo contra o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores.

Hugo Mallo espera que reencontro com o técnico Eduardo Coudet funcione

O lateral-direito participou dos últimos treinamentos com o elenco colorado e a expectativa é que ele recebe alguns minutos no próximo compromisso do Inter. Ao mesmo tempo, Hugo Mallo não entra em campo desde 27 de maio pelo Celta de Vigo, da Espanha, na reta final da temporada 2022/23 do futebol europeu.

