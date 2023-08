Reunião entre Santos e WTorre sela acordo para Nova Vila Belmiro

A Nova Vila Belmiro, finalmente, deverá sair do papel. Afinal, após reunião nesta quarta-feira (17/8), a diretoria do Santos e a WTorre encaminharam a assinatura do contrato. Assim, a previsão é de que a obra possa começar até o fim deste mês de agosto. O jornalista Ademir Quintino deu a informação em primeira mão.

Para viabilizar o projeto, a WTorre fez mudanças no planejamento original. Dessa forma, diminuiu o tamanho da cobertura sobre o campo, que encarecia o projeto. O custo passa a ser de R$ 300 milhões. E para bancar o início da construção, a empresa pretende arrecadar dinheiro com a venda de cadeiras e camarotes. Isso deverá ser possível logo após a assinatura do contrato com o Peixe.

A Wtorre planeja que a área total do estádio seja de 71.960 m², sendo 4.940 m² ocupados pelo setor comercial. Assim, haverá 63 lojas (27 internas e 36 externas). A concessionária terá o direito de administrar o estádio pelo prazo de 30 anos.

Apoio dos sócios ao projeto do Santos

A parceria do Santos com a WTorre passou por uma votação em dezembro de 2022 para verificar se os sócios do clube dariam apoio à iniciativa. Assim, a maioria esmagadora dos associados (97,56%) apoiaram a ideia de construção da nova arena. Ou seja, um total de 4.672 sócios, dos 4.789 que votaram, toparam aderir à novidade.

Enquanto a obra estiver em andamento, o Santos deve jogar em São Paulo. Para 2024, inclusive, uma opção é o Pacaembu, que deve ser reinaugurado no começo do ano, sob administração da Allegra Pacaembu. Assim, a direção do Santos já está negociando o uso do espaço com a empresa responsável.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.