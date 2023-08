Polícia prende jovem acusado de matar e esquartejar jogador

A Polícia Civil prendeu Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, acusado de participação no assassinato de um jogador em Mato Grosso do Sul. A Justiça já havia decretado sua prisão. Assim, com o mandado judicial, a polícia o encontrou numa região de difícil acesso em Iguatemi, São Paulo. Danilo responde pelo homicídio de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O crime foi no dia 25 de junho no município de Sete Quedas, que fica a 467 quilômetros da capital Campo Grande.

Rubia Joice de Oliver Luvisetto, de 21 anos, ex-namorada do jogador, já está na cadeia desde julho. Em depoimento, ela acusou Danilo por atirar em Hugo. Dessa forma, alegou que não se envolveu no crime. Mas, segundo as investigações, ela é coautora e vai responder pelo homicídio. Testemunhas disseram à polícia que, após uma festa em Pindoty Porã, no lado paraguaio da fronteira, Rubia estava em casa com Danilo quando Hugo chegou e a xingou. Hugo foi morto e esquartejado. A polícia encontrou seus restos mortais num rio. Assim, uma tatuagem em homenagem ao pai facilitou o reconhecimento.

Jovem amava futebol e virou caso de polícia

Na época do crime, o portal ‘O Pantaneiro’, de Mato Grosso do Sul, informou que Hugo representava o município de Sete Quedas, onde morava, em competições estaduais. Antes, ele tinha um dos destaques do time do Seduc de Anastácio em 2021. E ali contribuiu para a conquista de um campeonato na cidade de Itu, em São Paulo.

Nas redes sociais, o rapaz se apresentava como atleta. E sua família declarou que a grande paixão do jovem era o futebol. Por isso, ele costumava postar fotos com troféus e medalhas obtidos em competições regionais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.