Fora de casa, Atlético-GO vence e complica o Londrina

Na noite desta quinta-feira (17), o Atlético-GO derrotou o Londrina por 2 a 0, pela 24ª rodada da Série B, alcançando assim sua terceira vitória seguida na competição. O Dragão chegou aos 37 pontos e ocupa a oitava posição, mas a situação dos paranaenses é bem mais complicada, já que a equipe é a antepenúltima colocada.

O primeiro tempo teve muito equilíbrio e o Londrina até criou boas chances de abrir o placar, mas seus chutes pararam em Ronaldo, que realizou boas defesas. Os goianienses responderam com Airton, que finalizou duas vezes, uma delas na trave, quase abrindo o marcador em favor do Atlético.

Depois do intervalo, o Atlético-GO voltou melhor que o Londrina e saiu na frente no placar. Aos 12 minutos, após chute travado pela defesa, Baralhas pegou a sobra e bateu forte para fazer 1 a 0. Embora os donos da casa pressionassem muito nos minutos finais, os visitantes mataram o jogo nos acréscimos. Dodô fez boa jogada pelo meio e lançou Luiz Fernando, que invadiu a área e bateu, no alto, para definir a vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.