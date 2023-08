Ronaldo confirma ida ao Mineirão e convoca os cruzeirenses

O Mineirão terá a presença ilustre de Ronaldo, CEO da SAF Cruzeiro, para o jogo da Raposa neste sábado (19), contra o Corinthians, pelo Brasileirão. O Fenômeno confirmou que estará presente ao estádio que aproveitou a oportunidade para convocar a torcida azul para o compromisso válido pela 20ª rodada da competição.

Idas de Ronaldo ao Mineirão não são comuns. Afinal, a última vez em que o dirigente esteve no estádio para ver o Cruzeiro foi em maio, quando a Raposa perdeu para o Fluminense, pela Copa do Brasil. Agora, entretanto, a situação do time é intermediária no Brasileirão, no qual o time está na 12ª colocação. O Corinthians, rival dos celestes, está em 14º.

“Nação Azul, sábado estarei no Mineirão com vocês. Vamos lotar nossa casa com aquela festa linda que somente nós somos capazes de fazer. O apoio de cada um é fundamental para seguirmos firmes no returno do Brasileirão. Vamos jogar juntos com o Cruzeiro do início ao fim!”, escreveu Ronaldo, em seu perfil no Twitter.

O jogo terá, aliás, um sabor especial para Ronaldo. Isto pois o Corinthians foi o clube em que o Fenômeno encerrou sua carreira como jogador, em 2011. O confronto entre cruzeirenses e corintianos, no primeiro turno, acabou com vitória do Timão, por 2 a 1. Neste sabado, a partida começa às 21h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.