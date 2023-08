CBF divulga áudio do VAR da semifinal entre Flamengo e Grêmio

Nesta quinta-feira (17), a CBF divulgou os áudios do VAR do jogo entre Flamengo e Grêmio, nesta quarta, pela semifinal da Copa do Brasil. A entidade liberou o trecho do áudio da arbitragem, liderada por Bráulio da Silva Machado. No confronto, o VAR foi acionado para a marcação de um pênalti, que acabou definindo a vitória rubro-negra por 1 a 0. O lance gerou reclamações do lado gremista, após o jogo.

A jogada que definiu o jogo aconteceu no segundo tempo. Após uma cabeçada do rubro-negro Léo Pereira, a bola tocou no braço aberto do zagueiro gremista Rodrigo Ely. O lance passava em branco até então, mas o VAR chamou o árbitro para conferir a imagem. Posteriormente, após a conversa divulgada, Bráulio confirmou a penalidade. De Arrascaeta bateu e fez, assim, o gol da classificação do Flamengo, que vencera o jogo de ida por 2 a 0.

“Ele salta com o outro braço de disputa e esse está aberto. Ele (Léo Pereira) está cabeceando ao gol e o braço está na posição da bola que está em direção ao gol – afirmou Wagner Reway, o árbitro de vídeo, questionado por Bráulio se o toque no braço era, de fato, faltoso, ao que respondeu:

“Braço de bloqueio, jogador salta, um braço está embaixo e outro aberto. É o mínimo contato (Léo Pereira sobre Besozzi, também envolvido no lance). Tudo ok, não impede de jogar. Estou retornando com tiro penal e cartão amarelo para o número 5”.

