Vila Nova passa pelo Mirassol e volta provisoriamente ao G-4

Na noite desta quinta-feira (17), o Vila Nova tornou a vencer na Série B do Brasileirão. Em casa, a equipe derrotou o Mirassol por 2 a 0, voltando assim, provisoriamente, ao G-4 da competição. Agora, os goianos têm 42 pontos e estão na quarta posição. Entretanto, ainda podem ser ultrapassados por Criciúma e Juventude, que ainda jogam nesta 24ª rodada.

No segundo jogo sob o comando do técnico Marquinhos Santos, o Vila Nova conseguiu abrir 2 a 0 logo no primeiro tempo. O gol de abertura do placar foi de Rafael Donato, logo aos oito minutos, após escanteio de Lourenço. Posteriormente, aos 41, Guilherme Parede lançou bola da esquerda, Lourenço ficou livre no meio da área e tocou no contrapé de Alex Muralha, para aumentar.

Na segunda etapa, o Mirassol dominou as ações do jogo e o Vila Nova, por outro lado, procurou se retrair para segurar o placar. Mas o time paulista não conseguiu ser tão perigoso e sequer acertou uma finalização na baliza de Denis. Assim, o time da casa conseguiu confirmar uma vitória, até certo ponto, tranquila.

SÉRIE B – 24ª rodada

Quinta-feira (17/08)

Londrina 0x2 Atlético-GO

Vila Nova 2×0 Mirassol

Sexta-feira (18/08)

Vitória x Botafogo-SP – 19h

Guarani x Sport – 21h30

Sábado (19/08)

Avaí x Tombense – 15h30

Ituano x Criciúma – 17h

ABC x CRB – 17h

Juventude x Sampaio Corrêa – 18h

Segunda-feira (20/08)

Novorizontino x Chapecoense – 15h45

Ceará x Ponte Preta – 18h

