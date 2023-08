Com direito a golaço, Vasco dá detalhes do primeiro treino de Payet

Dimitri Payet não perdeu tempo e já começou a balançar as redes pelo Vasco. Mas, por enquanto, só no treinamento. Afinal, o francês fez seu primeiro trabalho com o elenco e mostrou boa movimentação, apesar do tempo inativo. A atividade, aliás, foi em São Januário, palco da maioria dos jogos da equipe. O meia, portanto, já teve um gostinho do ambiente de casa.

O técnico Ramón Díaz gosta da ideia de utilizar o estádio para orientar treinos semanais. Em seu começo, inclusive, pediu para que a movimentação acontecesse à noite, porque a partida seguinte do Vasco seria no mesmo horário.

Em relação a Payet, não há, no entanto, previsão para que estreie. Caso esteja em boas condições físicas e devidamente inscrito, pode ser que o francês enfrente o Palmeiras, no Allianz Parque, dia 27. Neste domingo, ele estará no Maracanã, mas apenas para assistir o jogo contra o Atlético-MG e para saudar a torcida rapidamente no gramado, antes de a bola rolar.

APRESENTAÇÃO NESTA SEXTA

Na manhã desta sexta, às 11h, Payet estará na Colina novamente para sua apresentação oficial à imprensa e a primeira entrevista coletiva. O evento acontecerá no salão de Beneméritos, honraria que nenhum outro reforço teve recentemente.

