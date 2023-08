Diego Costa é inscrito na CBF e pode estrear sábado pelo Botafogo

Um dos principais reforços na temporada, Diego Costa foi inscrito no BID da CBF e pode estrear pelo Botafogo. O centroavante de 34 anos chegou para suprir a ausência de Tiquinho até o início de setembro e encorpar o setor ofensivo. A diretoria, aliás, agilizou a documentação do jogador do exterior e conseguiu regularizá-lo a tempo para estar à disposição da comissão técnica.

A partir de agora, cabe ao português Bruno Lage decidir se vai utilizar Diego Costa na partida contra o São Paulo, sábado, às 16h, no Morumbi. A tendência é que o novo camisa 19 entre no segundo tempo para ganhar ritmo.

Por outro lado, o atacante parece estar em boas condições físicas, apesar dos três meses de inatividade. Tanto que ele já vem fazendo as mesmas atividades com o elenco. O Botafogo, por sinal, teve acesso aos testes de Diego antes de definir a contratação. Ainda assim, por conta do passado recente de lesões, o vínculo vai apenas até dezembro, com possibilidade de renovação.

“Estava em Madrid, correndo bastante. Mas o trabalho em campo nada tem a ver com esse pessoal. (…) Vamos decidir o melhor, não para mim, é para o Botafogo”, avisou Diego, em sua apresentação oficial.

VELHOS CONHECIDOS NO BOTAFOGO

Ter alguns velhos conhecidos vem facilitando a adaptação de Diego Costa. Mesmo com uma longa carreira na Europa, já trabalhou com Tchê Tchê no Galo, em 2021 e com o próprio técnico Bruno Lage no Wolverhampton-ING. Curiosamente, o lateral-esquerdo deixou o clube inglês um mês antes do atacante chegar. Mas ambos já foram clicados na resenha nesta semana.

A equipe de comunicação do Glorioso, por sinal, divulgou imagens em que o camisa 19 conhece todas as instalações do Estádio Nilton Santos e tem acesso aos planos do clube para o futuro, com a implementação do “Botafogo Way” desde a entrada da SAF.

