Gustavo Scarpa é anunciado como novo jogador do Olympiacos

O meia Gustavo Scarpa é o novo jogador do Olympiacos, da Grécia. O jogador teve uma passagem discreta pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, onde atuou em apenas dez partidas. Assim, sem oportunidades o ex-Palmeiras e Fluminense acertou um empréstimo de uma temporada com o clube grego.

“É um sentimento muito bom estar aqui. Todos me receberam muito bem, mandaram muitas mensagens no Instagram. Mal posso esperar para começar”, disse Gustavo Scarpa, em sua chegada na Grécia.

Ex-Palmeiras, onde foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, Scarpa estava fora dos planos do Nottingham Forest e sequer foi relacionado para a estreia pela Premier League. Agora no clube grego, o jogador terá a companhia de dois brasileiros, os laterais, ex-Flamengo, Rodinei e Ramon. O Rubro-Negro, inclusive, sondou o atleta nas últimas semanas, mas recebeu uma negativa.

Aliás, o Olympiacos contou com alguns brasileiros nos últimos anos. Na temporada passada, o time grego contou com o lateral-esquerdo do Fluminense, Marcelo, e com o centroavante do Botafogo, Tiquinho Soares. Além disso, James Rodriguez, hoje no São Paulo, também jogou pelo maior campeão da Grécia.

