Ferraresi está próximo de retorno ao São Paulo

O São Paulo pode ganhar um grande reforço para o restante da temporada. O zagueiro Ferraresi tem treinado com o grupo e pode voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior nas próximas partidas. O jogador passou por uma longa recuperação de uma cirurgia no joelho direito e está cada vez mais próximo do retorno.

Assim, Dorival Júnior pode ter todos os zagueiros disponíveis pela primeira vez na temporada. Além do venezuelano, o treinador conta com Arboleda, Beraldo, Alan Franco, Diego Costa, Belém e Walce. Os dois últimos não vem tendo muitas oportunidades e não devem atuar mais nessa temporada.

Os demais, porém, têm tido boas atuações e fazem com que o sistema defensivo seja um dos mais disputados do São Paulo. Arboleda e Beraldo são os titulares incontestáveis, mas Diego Costa e Alan Franco vem atuando muito bem quando acionados. Aliás, a ”dupla reserva” vem jogando no Brasileirão, em momento que as copas são prioridades no Tricolor Paulista.

Assim, Ferraresi volta ao fim da fila para uma disputa no time titular. Em meio ao seu tempo de recuperação, o venezuelano viu seus companheiros crescerem de rendimento e tomarem conta das posições. Contudo, o zagueiro nunca deixou de mostrar seu apoio ao clube.

Mesmo ausente, Ferraresi acompanhou grande parte dos jogos do São Paulo no Morumbi. Na classificação da última quarta, à final da Copa do Brasil, por exemplo, ele foi um dos mais eufóricos na comemoração. Essa identificação com o clube fez com que o Tricolor renovasse seu contrato. Afinal, ele estendeu seu empréstimo até o final do ano e comprado em definitivo no começo do ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.