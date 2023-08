Chelsea anuncia meia belga de apenas 19 anos

O Chelsea tem novo reforço para a temporada com a finalidade de não repetir o fracasso de 2022/2023. Nesta sexta-feira (18), os Blues anunciaram a contratação de Lavia, meia de apenas 19 anos que estava no Southampton, também da Inglaterra. O jogador assinou com os Blues por sete temporadas.

Lavia chega ao Stamford Bridge por 62 milhões de euros fixos (R$ 335,85 milhões), mais cinco milhões (R$ 27 milhões) em outras variáveis, de acordo com informações da imprensa inglesa.

“Estou muito feliz por me juntar ao Chelsea e fazer parte deste entusiasmante projeto. É um clube de futebol fantástico, com grande história e estou muito ansioso para começar”, disse a nova cara do elenco dos Blues.

O meia, apesar de jovem, já figurou na seleção belga, substituindo o astro De Bruyne, no fim da vitória sobre a Alemanha por 3 a 2, em um amistoso. Ele começou a carreira na base do Anderlecht e passou para o Manchester City, onde apareceu, pela primeira vez no profissional, nos jogos domésticos de copas.

Em seguida, Lavia defendeu o Southampton, clube pelo qual somou 34 compromissos, com apenas um gol. Por lá, não conseguiu evitar o rebaixamento dos Saints.

