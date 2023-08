Técnico do PSG sincero sobre saída de Neymar: ‘Melhor para todas as partes’

Neymar, enfim, deixou o Paris Saint-Germain. Assim, fora dos planos do clube francês, acertou com o Al-Hilal, se despediu dos antigos companheiros e meteu o pé para iniciar uma nova vida na Arábia Saudita. Na capital francesa, aliás, o técnico Luis Enrique não fez questão de lamentar a saída do astro brasileiro.

“Creio que chegamos a uma situação favorável para todos. Queria agradecer o Neymar pelo comportamento ao longo do tempo que estive aqui e pelos anos anteriores. Foi um jogador muito importante, de classe mundial e que segue demonstrando seu nível. Foi uma situação favorável para todas as partes e desejo o melhor em seu futuro”, pontuou.

Neymar assinou contrato com o Al-Hilal por duas temporadas, até junho de 2025, com números milionários. Afinal, o camisa 10 vai receber 160 milhões de euros (R$ 867 milhões) por ano, enquanto o PSG vai faturar cerca de 100 milhões de euros (R$ 542 milhões) com a venda entre valores fixos e bônus. O jogador realizou exames médicos e assinou contrato ainda em Paris. Ele é aguardado em Riade, capital da Arábia Saudita, nos próximos dias.

Maior jogador do futebol brasileiro na atualidade, Neymar estava no futebol europeu há dez anos – quatro no Barcelona e seis no PSG. Pelo clube da capital francesa, o camisa 10, que até hoje é a maior contratação da história do futebol em termos de valores, fez 173 jogos. Ao todo foram 118 gols, 77 assistências e 14 títulos conquistados.

