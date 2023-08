Libertadores: torcida do Fluminense esgota ingressos para jogo contra o Olimpia

A torcida do Fluminense promete mais um show na Libertadores. Na última quinta-feira, o clube carioca informou que os ingressos para a partida diante do Olimpia (PAR) estão esgotados. As equipes se enfrentam na próxima quinta, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

Com média de público superior a 55 mil torcedores nesta Libertadores, o Fluminense jogará com casa cheia mais uma vez. A expectativa é de mais de 60 mil torcedores presentes no estádio. Apenas gratuidades estão disponíveis para retirada de ingressos.

Nas redes sociais, tricolores se mobilizam para uma grande festa. A torcida fará mosaicos e levará também balões e faixas para deixar o clima ainda mais bonito.

A partida de volta entre Olimpia e Fluminense acontece no dia 31, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na capital do Paraguai. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Internacional e Bolívar (BOL).

