Santos está próximo de acertar com o lateral Júnior Caiçara

O Santos está muito próximo de acertar mais uma contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito Júnior Caiçara, de 34 anos, que está sem clube após passagem recente pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia. O jogador seria um pedido do técnico Diego Aguirre para reforçar o elenco.

Agora, Caiçara vai passar por exames médicos nesta sexta-feira (18), no CT Rei Pelé, e só depois dos resultados terá ou não sua contratação confirmada. Ele chegaria para disputar posição com Nathan e João Lucas, contestados por boa parte da torcida.

Caiçara estava livre no mercado desde o início da temporada, e foi oferecido ao Peixe em outras ocasiões ainda neste ano. O lateral chegou a negociar com o Cruzeiro recentemente, mas não chegou a um acordo com a Raposa. Aliás, no Brasil, defendeu as camisas do Santo André, CSA e América-SP, antes de ir para a Europa onde jogou por Ludogorets, da Bulgária, Schalke 04, da Alemanha, e o Istanbul, onde estava desde 2017.

Até aqui, o Santos acertou com o lateral-esquerdo Dodô, o zagueiro João Basso, os volantes Jean Lucas, Tomás Rincón e Nonato e o atacante Julio Furch. Além disso, o Peixe tem um pré-contrato assinado com Diego Pituca. Por fim, o Alvinegro Praiano ainda sonha com o chileno Alexis Sánchez, que também está sem clube e abriu conversas com a equipe paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.