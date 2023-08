Corinthians blinda Wesley após boas atuações: ‘Ainda falta algo’

O atacante Wesley foi um dos poucos que se salvaram durante a eliminação do Corinthians para o São Paulo, na Copa do Brasil. O jogador entrou no segundo tempo da partida no Morumbi e deixou o Timão mais ofensivo. Contudo, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda prega paciência com o atleta.

O treinador entende que o garoto não está pronto e que precisa evoluir em alguns aspectos. Contra o Coritiba, pelo Brasileirão, ele marcou um belo gol e animou a torcida.

“Vejo um potencial muito grande no Wesley, mas a tomada de decisão dele ainda é um pouco equivocada. Quero que ele faça gol. Em uma jogada do Renato pela direita, ele tinha que fechar mas continuou aberto. Ele precisa perceber. É algo que vai pegar. Ele está evoluindo, não tenha dúvida”, disse Luxemburgo, que prosseguiu.

“Mesmo com o gol contra o Coritiba, depois ele toma algumas decisões equivocadas. Neste jogo ele já foi melhor, mas ainda com certas decisões erradas. Vejo ele como um jogador brilhante a partir do momento que adquirir físico e segurar a fadiga. Ainda falta alguma coisa, mas promete muito”, completou o treinador.

Aliás, o Timão já procurou o garoto para conversar sobre uma renovação de contrato. Há uma grande expectativa que o atacante seja o substituto de Róger Guedes no elenco. Os corintianos acreditam que o jovem atacante tem técnica e personalidade para assumir o status de titular do time.

