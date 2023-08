Flamengo: Matheuzinho volta após cinco meses e dá opção a Sampaoli

A classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil trouxe uma boa notícia visando a sequência da temporada. Na vitória sobre o Grêmio, o Rubro-Negro contou com a volta do lateral-direito Matheuzinho, que não entrava em campo há cinco meses. Recuperado de lesão, o camisa 34 está à disposição de Jorge Sampaoli e é opção no setor defensivo.

O ala se lesionou no dia 13 de março, diante do Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca, e desde então não jogava. Matheuzinho sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda em dividida com Figueiredo, mas não precisou passar por cirurgia.

Reserva contra a equipe gaúcha, o lateral, porém, foi acionado aos 35 minutos do primeiro tempo após contusão de Varela. O uruguaio teve um problema no joelho e deverá ser ausência por pelo menos um mês para Sampaoli. O camisa 34 fez partida segura na defesa e mostrou boa presença no ataque contra o Grêmio. Após a partida, ele celebrou a volta aos gramados.

“É muito f… vestir a camisa do Flamengo no Maracanã. Não tem jeito, é o melhor lugar do mundo… Cinco meses de luta, feliz por estar de volta… Eu estou pronto. Mais uma final com o maior do mundo”, comemorou o jogador.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Matheuzinho tem 140 partidas disputadas pelo clube. Ao todo, o ala tem quatro gols marcados e 22 assistências. Ele é o lateral com mais passes para gol desde que Léo Moura deixou a equipe.

