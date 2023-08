City não chega a um acordo por Paquetá, que permanece no West Ham

O meia Paquetá permanecerá no West Ham. Pelo menos, até a próxima janela de transferências do futebol europeu, em janeiro de 2024. Afinal, o clube de Londres não chegou a um acordo com o Manchester City para liberar o jogador de 25 anos ao time comandado pelo técnico Pep Guardiola. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Paquetá, aliás, foi um pedido de Guardiola para o lugar de De Bruyne, lesionado e fora de boa parte da temporada (quatro meses). Assim, o Manchester City chegou a oferecer 70 milhões de libras (R$ 440 milhões) pela fera, valor recusado pelos Hammers.

Além disso, o West Ham estudou o caso e chegou à conclusão que uma saída de Paquetá deixaria o time ainda mais vulnerável, principalmente porque o clube também liberou Rice ao Arsenal.

Desde sua chegada ao futebol europeu, após revelado e profissionalizado no Flamengo, Paquetá ficou por duas temporadas no Milan, sem tanto brilho, antes de “se encontrar” com atuações mais vistosas em Lyon (2020 a 2022) e, mais recentemente, no West Ham, clube pelo qual conquistou a última Liga Conferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.