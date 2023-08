Em apresentação de gala, Payet avisa: ‘ ‘

O dia 18 de agosto de 2023 agora está marcado na história do Vasco e de Dimitri Payet. Afinal, o astro francês foi apresentado oficialmente como jogador do clube, com contrato até julho de 2025. O evento ocorreu no salão de Beneméritos de São Januário e teve pompas que nenhum reforço recebeu nos últimos tempos. Em suas primeiras palavras, o novo camisa 10 agradeceu a recepção, da torcida e do clube, e enalteceu a história de Roberto Dinamite e prometeu muito empenho para honrar a confiança que recebeu.

“Gostaria de agradecer muito aos dirigentes e torcedores desse clube histórico do Brasil que é o Vasco. Na chegada, senti muito amor e confiança depositada em mim. Ontem pude saber um pouco sobre a história de Roberto Dinamite e vi o quanto é mítica essa camisa 10. Podem ter certeza de que darei tudo de mim com muita garra e força para honrar essa camisa”, disse Payet, que tirou fotos com a estátua do ídolo cruzmaltino, falecido em 8 de janeiro deste ano aos 68 anos.

Em seguida, o meia disse que está ciente dos resultados ruins do Vasco no Brasileirão e comparou a recuperação e o time com o Olympique de Marselha, do qual é ídolo depois de oito temporadas de sucesso.

“Vai ser um grande desafio, sei da situação que o Vasco enfrenta, existe a pressão, mas a equipe lembra um pouco o Olympique de Marselha, com elenco guerreiro, de muita força e que não está no lugar certo. É preciso colocar o time onde merece, é um time inteiro que está sendo contratado para a renovação da força do Vasco”

PAYET NÃO ABRE MÃO DO TREINO

A apresentação, aliás, atrasou em mais de uma hora a pedido do próprio Payet. Isso porque, o jogador seria liberado do treino da manhã desta sexta, mas fez questão de cumprir a atividade até o final, no CT Moacyr Barbosa, mostrando que o foco está em recuperar o quanto sua melhor forma física. O trajeto entre o CT e o estádio é de aproximadamente 30 minutos.

Payet ainda espera a regularização, após dar entrada no visto de trabalho. A expectativa é que isso ocorra durante a semana que vem para que o meia possa estar à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 27.

GASTRONOMIA FRANCESA NO EVENTO

O Vasco mostrou que investiu no evento, ao produzir um material impresso especial e oferecer quitutes da gastronomia francesa. Além de ter utilizado o salão do estádio de forma inédita para o futebol na temporada. O motivo era ter mais espaço para distribuir mais as cadeiras, afinal, a imprensa estrangeira também esteve presente para registrar o momento.

Dimitri Payet, por sinal, foi titular da seleção da França na Eurocopa de 2016 e brilhou com as camisas de Olympique de Marselha, do qual é idolo, e West Ham-ING nos últimos dez anos. Aos 36 anos, caiu de rendimento nos últimos meses e teve proposta multimilionária de clubes árabes. Porém, preferiu optar pela paixão de uma torcida como a do Vasco e pela competitividade do futebol brasileiro.

