Abel tem desfalques, e Palmeiras terá time misto contra o Cuiabá

O Palmeiras se prepara para encarar o Cuiabá neste sábado (19), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Verdão entrará em campo pensando na quarta-feira (23), quando encara o Deportivo Pereira, da Colômbia, pela Libertadores. Assim, Abel Ferreira cogita ter um time misto contra o Dourado.

O treinador terá ao menos cinco desfalques para a partida na Arena Pantanal. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Vanderlan receberam o terceiro amarelo na vitória sobre o Cruzeiro e cumprem suspensão automática. Além disso, o meia-atacante Luís Guilherme deixou o duelo contra a Raposa com um estiramento na coxa direita e também está fora.

Entretanto, as duas principais ausências devem ser de Gabriel Menino e Dudu. O volante tem uma lesão na coxa esquerda, enquanto Dudu trata de uma contusão na panturrilha direita. Os dois devem ser preservados para o duelo contra o Deportivo Pereira, pela Libertadores.

O desgaste das viagens em sequência também pode ser determinante para Abel preservar alguns jogadores titulares. Um deles seria Zé Rafael, que vem em sequência de jogos e teve as dores no joelho reveladas pelo próprio treinador na última partida. Outros atletas que podem ganhar um descanso são o lateral-direito Mayke, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony.

Com 34 pontos e na vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras abre o returno tentando tirar a vantagem de 13 pontos do líder Botafogo, que enfrenta na rodada o São Paulo, no Morumbi. Apesar da longa distância, o Verdão ainda crê que pode conquistar novamente o torneio.

