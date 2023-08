Zagallo apresenta melhora, mas não tem previsão de alta

O ex-jogador e treinador Zagallo, de 92 anos, um dos grandes nomes do esporte mundial, internado no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, apresentou sinais de melhora clínica e laboratorial, conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira (18).

Inicialmente, foi informado que o “Velho Lobo” apresentou melhora e está lúcido. Contudo, o hospital não mencionou nada sobre previsão de alta.

“O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D’Or, para tratamento de infecção urinária. Ele está clinicamente estável, lúcido, com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos. Apresenta sinais de melhora clínica e laboratorial, ainda sem previsão de alta hospitalar”, informou o Boletim Médico.

Zagallo voltou a ser internado após quase um ano. Em 2022, ele ficou em uma unidade semi-intensiva para tratar uma infecção respiratória.

Nascido em Maceió (AL), em 9 de agosto de 1931, o antigo ponta-esquerda foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1958 e 1962. Como técnico, ganhou em 1970 e novamente em 1994, mas como coordenador técnico. É, portanto, o único homem a ser quatro vezes campeão do mundo, na História.

