Botafogo: Diego Costa tenta repetir sucesso da estreia no Galo

Reforço do Botafogo para o restante da temporada 2023, o atacante Diego Costa poderá fazer sua estreia neste fim de semana, contra o São Paulo. Regularizado, o hispano-brasileiro teve o nome publicado no BID da CBF e está à disposição, mas ainda depende da escolha do técnico Bruno Lage.

E para o torcedor botafoguense, supersticioso por natureza, o início do centroavante em sua passagem pelo Atlético-MG serve de esperanças. Contratado em agosto de 2021 pelo Galo, Diego Costa marcou logo em sua estreia pela equipe alvinegra.

Contra o Bragantino, em 29 de agosto de 2021, Diego Costa entrou no segundo tempo, quando os mineiros perdiam por 1 a 0. Nos minutos finais, porém, o centroavante recebeu cruzamento de Eduardo Sasha na medida e evitou a derrota com chute bonito.

Ao todo, o atacante disputou apenas 19 partidas pelo Atlético, com cinco gols marcados e uma assistências. A passagem foi curta, contudo positiva. Ele conquistou os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil naquela temporada.

Botafogo e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. O jogo será disputado no Morumbi, na capital paulista, e é válido pela 20ª rodada do torneio nacional, a primeira do segundo turno. O Alvinegro lidera a competição com 47 pontos.

