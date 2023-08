Após estreia, zagueiro Rafael Jansen avalia momento do Sampaio Corrêa

Após duas temporadas atuando na primeira divisão da Tailândia, o zagueiro Rafael Jansen retornou ao futebol brasileiro em julho e acertou com o Sampaio Corrêa. Depois de um período de preparação, o zagueiro pôde fazer a sua estreia com a camisa da Bolívia Querida no último sábado (12), na partida contra o CRB. Rafael Jansen avaliou a sua estreia e projetou a sequência da temporada.

“Muito feliz de poder fazer a minha estreia no Sampaio Corrêa, é um clube do meu estado e eu nunca tinha defendido, então é uma sensação muito boa. Acredito que fiz um bom jogo, lógico que sempre tem coisas a melhorar. Vinha de um período de férias e o ritmo de jogo vai aparecer aos poucos, com a sequência de jogos. Vou seguir trabalhando forte para que possa estar apto para ajudar o Sampaio da melhor forma possível”, disse.

Após o empate em casa com o CRB por 1 a 1, o Paio visitará o Juventude, no próximo sábado (19). A equipe vem de uma sequência de quatro empates seguidos na Série B. Rafael Jansen destacou a preparação e projetou o duelo contra o clube gaúcho.

“Estamos treinando forte com o pensamento de poder ter uma reação na competição. Nos encontramos em uma posição que não condiz com a grandeza do Sampaio e sabemos que precisamos melhorar. Por isso, estamos trabalhando muito para que possamos voltar a conquistar vitórias e subir na tabela. Sabemos da força do Juventude, é uma equipe que vem com uma boa sequência, respeitamos muito isso, mas o nosso pensamento nesse momento é de buscar os três pontos”, concluiu.

