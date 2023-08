Suécia x Austrália: onde assistir, escalações, arbitragem

Suécia e Austrália disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo feminina, neste sábado, às 5h (de Brasília). O jogo será no Lang Park, em Brisbane. Para as australianas, que já conseguiram a sua melhor posição na história da competição, um triunfo servirá para fechar bem a campanha. Além disso, fará a festa da torcida, que vem dando show nos jogos e aplaudiu muito as Matildas na derrota para as inglesas na semifinal. Já a Suécia caiu na semi diante da Espanha. Dessa forma, perdeu a chance de voltar a uma final (como fez em 2023) e tentar a primeira conquista. Mas o duelo, pela qualidade das equipes, não tem favorito.

Onde assistir

Os canais CazéTV (youtube) e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 5h. Mas a CazéTV começa as transmissões 1h antes.

Como está a Suécia

Como não tem problemas com lesão ou suspensão, o técnico Peter Gerhardsson deve manter a base das últimas partidas (vitórias sobre EUA e Japão e derrota na semifinal para a Espanha). A única mudança que pode ocorrer é a entrada de Blomqvist no meio de campo. Neste caso. Rubensson iria para o banco de reservas. Outra que estará no banco, Carolina Seger, deve entrar duantre a partida. Aos 38 anos, ela está se aposentando da seleção.

“Ainda podemos terminar em terceiro. Então, é nisso que vamos nos concentrar, todos nós. Estaremos focados em ter o melhor time possível nessa partida final porque queremos vencer. Afinal, se você vencer o último jogo, você ainda pode ser feliz”, disse o treinador Peter Gerhardsson.

Como está a Austrália

O treinador Tony Gustavsson mais uma vez deve começar com Sam Kerr desde o início, deixando com a estrela maior da sua seleção as incumbências ofensivas. Há uma única dúvida. A zagueira Kennedy ainda não está totalmente recuperada da lesão que a deixou de fora da derrota para a Inglaterra.

” Não chegamos na final. Mas temos um jogo pela medalha de bronze para disputar. Dessa forma, precisamos estar preparados”, disse Tony Gustavsson.

SUÉCIA X AUSTRÁLIA

Decisão do terceiro lugar da Copa feminina -2023

Data e horário: 19/8/2023, 5h (de Brasília)

Local: Lang Park, Brisbane (AUS)

SUÉCIA: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson e Andersson; Angeldal e Rubensson (Blomqvist); Rytting Kaneryd, Asllani e Rolfo; Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

AUSTRALIA: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy (Polkinghorne) e Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross e Foord; Kerr e Fowler. Técnico: Tony Gustavsson

Árbitra: Cheryl Foster (GAL)

Auxiliares: Michelle O’Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL)

VAR: Marco Fritz (GER)

