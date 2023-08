Atlético cresce na temporada e apresenta melhora na defesa

O Atlético apresentou crescimento defensivo nos últimos jogos. Nas últimas três partidas, por exemplo, o Galo não perdeu e, parte disso, graças à defesa que passou limpa, sem sofrer qualquer gol.

A melhora atleticana iniciou no jogo contra o São Paulo, na vitória por 2 a 0, no Morumbi, válida pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Galo enfrentou o Palmeiras e, embora tenha sido eliminado da Copa Libertadores, a equipe mineira também não sofreu gols. Por fim, na última rodada do Brasileirão, o Galo venceu o Bahia, no Mineirão, por 1 a 0.

A sequência sem sofrer gols já supera o melhor momento do Galo na temporada. Antes, o time mineiro ficou 350 minutos sem sofrer um gol, quando venceu Cuiabá, Internacional e Corinthians, em maio. Agora, a sequência é de 374 minutos sem a defesa ser vazada.

No duelo contra o São Paulo, o goleiro foi Matheus Mendes, jovem da base atleticana. O atleta, aliás, deixou o gramado do Morumbi bastante elogiado por defesas difíceis feitas na partida.

O técnico Luiz Felipe Scolari sempre teve histórico de montar defesas sólidas em suas equipes. Os números, portanto, demonstram que o Galo já começa a projetar um futuro positivo para o futuro.

