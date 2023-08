Enner Valencia explica confusão com Luiz Adriano e Magrão

Pela primeira vez desde então, o equatoriano Enner Valencia se pronunciou sobre a discussão que teve com o companheiro Luiz Adriano e o dirigente Magrão, após o empate do Internacional com o Corinthians, no último dia 5. Logo depois de marcar o gol que definiu o empate em 2 a 2, no Beira-Rio, o atacante se estranhou com o parceiro de ataque e o ídolo colorado, com direito a palavras ríspidas e empurrões.

Nesta quinta-feira (17), entretanto, o jogador tratou de colocar uma pedra sobre o assunto. Em entrevista à ESPN do Equador, Valencia reconheceu que as coisas acontecerem ‘no calor do momento’ e que já se entendeu com os envolvidos no entrevero. O camisa 13 admitiu, ademais, que se excedeu na ocasião, mas que chegou a um ponto comum com Luiz e Magrão, longe das câmeras que flagraram a discussão.

“Tem momentos que a gente perde um pouco a cabeça e fica sem controle. Foi uma pequena discussão, talvez por causa do idioma talvez. Eu dizia (a Magrão) para não me agarrar, que queria sair e que ele não estava me entendendo. Houve um erro de comunicação. Eu digo aos que me perguntam que essas coisas acontecem 10 mil vezes depois de um jogo, nos vestiários. Dessa vez, foi em frente às câmeras e teve um “boom”, mas no outro dia conversamos e ficou tudo tranquilo, solucionado”, disse Valencia.

Com o clima aparentemente tranquilo, o Inter recebe o Fortaleza neste sábado (19), às 16h, pela vigésima rodada do Brasileirão.

