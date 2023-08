Paquetá é investigado por supostas violações de apostas na Inglaterra

Meia do West Ham, Paquetá está na mira da Federação Inglesa (FA) por conta de uma suposta participação em um esquema de violações de apostas esportivas no Reino Unido.

A entidade nacional investiga apostas feitas por pessoas próximas a Paquetá, segundo informações do jornal “Daily Mail”. Aliás, elas teriam sido feitas em uma partida na qual o meia brasileiro esteve em campo.

Na Inglaterra, os jogadores não podem fazer apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados.

Em abril, a Premier League aprovou a retirada dos patrocínios das casas de apostas da frente das camisas dos times de sua liga principal. Sendo assim, os clubes terão até o fim da temporada 2025/26 para resolver o tema.

Recentemente, Paquetá esteve na mira do Manchester City, que ofereceu 70 milhões de libras (R$ 440 milhões) para tirá-lo do West Ham. Segundo a publicação, as investigações impediram o negócio de prosperar. O meia brasileiro, portanto, permanece no clube londrino e longe da equipe treinada pelo técnico Pep Guardiola.

Desde sua chegada ao futebol europeu, após revelado e profissionalizado no Flamengo, Paquetá ficou por duas temporadas no Milan, sem tanto brilho, antes de “se encontrar” com atuações mais vistosas em Lyon (2020 a 2022) e, mais recentemente, no West Ham, clube pelo qual conquistou a última Liga Conferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.