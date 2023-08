Fernando Diniz convoca Seleção para Eliminatórias da Copa. Veja os nomes!

O técnico Fernando Diniz convocou nesta sexta-feira (18), os convocados que vão defender a Seleção Brasileira nas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O evento aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Aliás, esta é a primeira convocação do treinador no comando da amarelinha.

O Brasil enfrenta a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém, partida que marca a estreia de Fernando Diniz pela seleção brasileira. Além disso, na segunda rodada, a Seleção joga contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.

Aliás, o técnico fica no cargo até o meio de 2024, quando a CBF aguarda a chegada de Carlo Ancelotti. Afinal, o italiano está atualmente no Real Madrid, e a expectativa é que ele possa comandar a Seleção na Copa América.

Contudo, a surpresa da convocação ficou pela ausência de Lucas Paquetá. Afinal, o meia vem sendo investigado por conta de uma suposta participação em um esquema de violações de apostas esportivas no Reino Unido. Assim, o único meio-campista de ofício, é Raphael Veiga, do Palmeiras, que esteve presente nas últimas convocações.

Por fim, outros nomes que surpreenderam na lista foram o de Bento, do Athletico Paranaense e do centroavante Matheus Cunha, que defende o Wolverhampton, da Inglaterra. Além disso, Nino e André, ambos do Fluminense, também comandado por Fernando Diniz, acabaram sendo lembrados na lista.

Veja os convocados por Fernando Diniz para defender a Seleção Brasileira

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Bento (Athletico Paranaense)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Vanderson (Mônaco)

Caio Henrique (Mônaco)

Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiro:

Ibañez (Al-Ahli)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães ( Arsenal)

Nino (Fluminense)

Meias:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

André (Fluminense)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle)

Atacantes:

Richarlison (Tottenham)

Neymar (Al-Hilal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Antony (Manchester United)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.