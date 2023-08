Fluminense x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Fluminense

O Tricolor vem oscilando no torneio nacional, mas conta com o apoio da torcida jogando em casa. Forte sob seus domínios, a equipe de Fernando Diniz tenta mais uma vitória para seguir no pelotão de frente. Para esta partida, o técnico do Fluminense terá a volta de Felipe Melo, Lima, John Kennedy e Lelê, que estavam suspensos. O volante Alexsander, recuperado de lesão, também deve reforçar a equipe.

Como chega o América-MG

Lanterna da competição, o América-MG vive fase delicada. O Coelho vem de três derrotas consecutivas e já respira por aparelhos. Para fugir do rebaixamento, o time de Belo Horizonte terá de fazer um segundo turno perfeito. Para esta partida, o técnico Fabián Bustos conta com os retornos de Juninho e Benítez, dois de seus principais jogadores, que estavam suspensos.

FLUMINENSE X AMÉRICA-MG

17ª rodada do Campeonato Brasileiro-2023

Data e horário: 19/08/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Felipe Melo) e Marcelo; André, Daniel e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Rodriguinho, Júlio (Maidana), Eder e Marlon; Alê, Juninho, Méndez, Matheusinho e Benítez; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Evandro de Melo Lima (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



