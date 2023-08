Gabriel Pires completa três meses de lesão e vira meme entre botafoguenses

Daqui a dois dias, Gabriel Pires completa três meses sem entrar em campo pelo Botafogo. O que parecia ser uma leve lesão na panturrilha, após a vitória sobre o Fluminense, em maio, virou um problema crônico que faz o meia acumular retornos frustrados ao time. Assim, já virou motivo de memes e críticas entre os torcedores. Basta abrir um post sobre treinamento que o nome do camisa 14 é o que mais aparece.

Havia a expectativa de o jogador fosse relacionado novamente há cerca de três semanas. No entanto, ao aumentar a intensidade dos trabalhos com bola, Gabriel Pires voltou a sentir a lesão. Nesta semana, mais uma vez, ele aparece em vídeos com a mesma intensidade de treinamento dos demais companheiros. Só que o técnico Bruno Lage o excluiu da lista para encarar o São Paulo, neste sábado, no Morumbi.